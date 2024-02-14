ضبط مخدرات بـ1.4 مليون جنيه في حملات أمنية بـ5 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة، الجيزة، المنيا، قنا، الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

وتم ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، بحوزتهم 1،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بندقية خرطوش، فردين محلى، عدد من الطلقات، مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت وبحوزتهما بندقية آلية وعدد من الطلقات، 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وضبط 5 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 2.900 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، 2 فرد محلى وعدد من الطلقات، سلاح أبيض، مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى" – سيارة – دراجة نارية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وبحوزتهما بندقية آلية- بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة،كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية من مخدر "الحشيش، الهيدرو، الآيس"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وضبط سائق "له معلومات جنائية" وبحوزته (5000 قرص مخدر - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.400.000 مليون وأربعمائة ألف جنيه.