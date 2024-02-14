القبض على سائق "مقطورة إسكندرية" المتسبب في وفاة 15 شخصًا

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على سائق المقطورة المتسببة في حادث صحراوي الإسكندرية، بعد هروبه إلى منزله عقب ارتكاب الحادث، والذي أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

كانت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة 10 سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بـ"زلط سن" وعدد 5 سيارات أخرى بينها ميكروباصين.

أسفر الحادث عن مصرع 15 مواطنًا وتم نقل الجثث من موقع الحادث وتوزيعها على مشارح 3 مستشفيات هي "العامرية العام، القباري، العجمي"، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.