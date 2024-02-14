الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة نشر إعلان وهمى للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادى

السكر
السكر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمى للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادى محدد.

بالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه عاطل، مقيم بمحافظة  قنا "سبق تتهامه فى 6 قضايا ومحكوم عليه فى 5 قضايا أخرى".

ولم يستدل على حيازته لثمة كميات من السكر أو أي مواد تموينية، وبمناقشته قرر قيامه بنشر إعلان وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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