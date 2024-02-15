ضربة أمنية لتجار المواد المخدرة في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن البحيرة، الدقهلية، الأقصر، والشرقية، جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة، وتمكن من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو، وبحوزته 15 طربة حشيش وزنت 1.500 كيلو جرام وفرد محلي وطلقتين.

ضبط مخدرات بقيمة 880 ألف جنيه فى حملات أمنية

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى وبحوزته 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وبندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ880 ألف جنيه تقريبًا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو ومبلغ مالي، متحصلات نشاطه الإجرامي، وضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالي "متحصلات نشاطهم الإجرامي.