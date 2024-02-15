الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سيدة وشركائها قتلوا مواطنا في الغربية

ضبط سيدة
ضبط سيدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من أحد الأشخاص بعثوره على سيارة والده بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور متروكة على جانب الطريق ووجود آثار دماء بأماكن متفرقة بالسيارة.

ضبط سيدة وشركائها قتلوا مواطنا فى الغربية

بالفحص أسفرت الجهود تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية عن أن وراء إرتكاب الواقعة سيدتين و5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بوجود خلافات بين المجنى عليه وإحدى السيدتين قامت على إثرها بالاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة وقيامهم باستدراجه لمنزلها وتعدوا عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته وقيامهم بنقل الجثة بسيارة ميكروباص خاص بأحدهم وإلقائها بأحد المجارى المائية بدائرة المركز وإخفاء متعلقاته الشخصية  2 هاتف محمول - بطاقة الرقم القومى - 2 فيزا كارد - مفتاح السيارة وأرشدوا عن مكان إلقاء الجثة ومتعلقاته الشخصية والسيارة المستخدم.

امن القاهرة النيابة حبس قتل وزارة الداخلية أخبار الحوادث

مواد متعلقة

الداخلية تكشف كذب سيدة بالتعدى عليها من رجال الشرطة بدمياط

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية