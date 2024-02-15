ضبط سيدة وشركائها قتلوا مواطنا في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من أحد الأشخاص بعثوره على سيارة والده بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور متروكة على جانب الطريق ووجود آثار دماء بأماكن متفرقة بالسيارة.

ضبط سيدة وشركائها قتلوا مواطنا فى الغربية

بالفحص أسفرت الجهود تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية عن أن وراء إرتكاب الواقعة سيدتين و5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بوجود خلافات بين المجنى عليه وإحدى السيدتين قامت على إثرها بالاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة وقيامهم باستدراجه لمنزلها وتعدوا عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته وقيامهم بنقل الجثة بسيارة ميكروباص خاص بأحدهم وإلقائها بأحد المجارى المائية بدائرة المركز وإخفاء متعلقاته الشخصية 2 هاتف محمول - بطاقة الرقم القومى - 2 فيزا كارد - مفتاح السيارة وأرشدوا عن مكان إلقاء الجثة ومتعلقاته الشخصية والسيارة المستخدم.