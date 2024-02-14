ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس لحيازتهما كمية من المواد المخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم ضبطهما، وبحوزتهما (300 ألف قرص مخدر لعقار "تامول" – 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (32،100،000 مليون جنيه تقريبًا).

جاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع، وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.