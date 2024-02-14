ضبط 3 متهمين بإصابة شاب بطلق ناري بقرية مسجد الخضر في الباجور

تمكنت مباحث مركز الباجور بالتعاون مع فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، من القبض على 3 متهمين في إصابة شاب بطلق ناري، وذلك لخلافات على الصيد في فرع النيل المار بجوار القرية.

وأصيب شاب مقيم قرية مسجد الخضر التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية بطلق ناري وذلك عقب نشوب مشاجرة بينه وبين مجموعه من الصيادين بسب الخلاف على الصيد وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وأمر اللواء محمد عبد الواحد بتشكيل فريق بحث من مدرية أمن المنوفية بقيادة المقدم محمد النحاس مدير فرع البحث الجنائي، لمعاونة مباحث مركز الباجور بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس المباحث حيث تم القبض على ثلاثة متهمين في الواقعة.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بااصابة شاب بطلق ناري وتم اتخاذ الازم.

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس المباحث والذي تبين له إصابة الشاب أ، م، ع، " ٢٨ عام مقيم قرية مسجد الخضر مسجد الخضر بطلق ناري وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الباجور المركز العنايه المشدد هنظرا لخطورة حالته الصحيه،وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.