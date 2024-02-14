إصابة شاب بطلق ناري في المنوفية بسبب خلافات على الصيد

أصيب شاب بطلق ناري عقب نشوب مشاجرة بينه ومجموعة من الصيادين بسب الخلاف على الصيد، بقرية مسجد الخضر التابعة لمركز الباجور بالمنوفية.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بإصابة شاب بطلق ناري.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس المباحث، وتبين إصابة "أ. م. ع" ٢٨ سنة، مقيم بقرية مسجد الخضر، بطلق ناري، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الباجور المركزي لخطورة حالته الصحيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.