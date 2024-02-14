الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش

محافظ المنوفية يكرم
محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الأوقاف السابق

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالسلام وكيل المديرية، والشيخ كمال عمار مدير الدعوة.

وقدم المحافظ درع المحافظة لوكيل وزارة الأوقاف السابق، متمنيا له دوام الصحة والتوفيق، مشيدًا بدوره الهام خلال فترة عمله فى مجال الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطى المستنير للتحرك قدما نحو بناء وتنمية المجتمع.

من جانبه، أعرب  وكيل وزارة الأوقاف السابق عن بالغ سعادته بهذه اللفتة الطيبة مقدما الشكر لمحافظ المنوفية لحرصه على تنفيذ مهام وخطط المديرية بما يعود بالنفع على  المواطنين لتحقيق تنمية مستدامة على أرض المنوفية.

محافظة المنوفية الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف تكريم لبلوغه سن المعاش محافظ المنوفية

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