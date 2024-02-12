محافظ المنوفية: ضبط 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

تمكنت مديرية التموين برئاسة أسامة عز الدين من ضبط 27 شيكارة دقيق بلدي تمويني مدعم بمركز الشهداء، حيث تشكلت حملة تموينية فجر اليوم برئاسة ا/محمود جاب الله مدير إدارة الشهداء ومحمد عبد المقصود رئيس الرقابة أسفرت عن تحرير المحضر رقم ١٩٩٦ جنح الشهداء لتجميع عدد ٩ شيكارة دقيق بلدي بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وكذلك تحرير المحضر رقم ١٩٩٧ جنح الشهداء ضد مواطن من ناحية ساحل الجوابر مركز الشهداء لتجميع عدد ١٨ شيكارة دقيق بلدي وتم العرض على النيابة.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري.

ويتم ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين، وانطلاقا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.