محافظ المنوفية يوجه بضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضخ كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز بمختلف قري ومراكز المحافظة لسد احتياجات المواطنين ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارتين من اسطوانات البوتاجاز لقري مركزى تلا وأشمون وذلك بالتنسيق مع شركة "بتروجاس" ومديرية التموين، وجارى ضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة لتلبية احتياجات الأسر بمختلف المراكز والقري والنجوع.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية على مدار الساعة للتأكد من توافر اسطوانات الغاز بنطاق المحافظة وتوزيعها على المواطنين وضبط المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم احتكارها بالسوق السوداء تيسيرا على المواطنين.

ويتم ذلك في إطار التعاون المستمر بين محافظة المنوفية وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" لتوفير احتياجات المحافظة من أسطوانات البوتاجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشي مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بالمحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس والوفد المرافق له، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، حيث تم استعراض احتياجات محافظة المنوفية من اسطوانات البوتاجاز، وإمكانية زيادة الحصة المقررة والدفع بكميات إضافية لسد احتياجات المواطنين ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء ولخلق حالة من الإشباع قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية بصفة يومية على مستودعات الغاز بنطاق المحافظة والتأكد من توزيع اسطوانات البوتاجاز وضبط المخالفين لضمان توافر اسطوانات البوتاجاز ووصول الدعم لمستحقيه وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية.