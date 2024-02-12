وكيل "تعليم المنوفية" يتفقد مدارس إدارة شبين في ثاني أيام الفصل الدراسي

تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، صباح اليوم الإثنين، مدرسة السلام الإبتدائية، ومدرسة الشهيد مصطفى فوزي زين الدين الابتدائية، التابعتين لإدارة شبين الكوم التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة باليوم الثاني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.



واطمئن الفولي، على نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، المتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، موجهًا بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس حفاظًا على سلامة جميع الطلاب.

وشدد " الفولي "على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة كافة الاستعدادات، والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة، مع الالتزام بكافة توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.