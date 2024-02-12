رئيس "مياه المنوفية" يُكرم فريق عمل القطاع التجارى لحصولهم على شهادة الأيزو

كرم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، فريق عمل الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل والادارة العامة للاشتراكات والعدادات التابعة للقطاع التجاري لحصولهم على شهادة ISO 9001-2015 في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

الحفاظ على جودة المنتج المقدم للعملاء أبرز أولويات الشركة

وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن حصول الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل والادارة العامة للاشتراكات والعدادات على تلك الشهادة يعد نجاح للشركة التي من أولوياتها الحفاظ علي جودة المنتج المقدم للعملاء، والتميز في الأداء الخدمي والإجراءات المتبعة لنيل رضا المواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار، إلى أن الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل نجحت في تحسين جودة منظومة القراءة حفاظا على المصداقية بين الشركة والعملاء والمحاسبة الفعلية للاستهلاك، طبقا للشرائح المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والتي من شأنها إرضاء العميل في المقام الأول.

صيانة وإصلاح ومعايرة العدادات بمنازل المشتركين تسهيلا وتيسيرا عليهم

وأضاف، تسعى الإدارة العامة للاشتراكات والعدادات إلى صيانة وإصلاح ومعايرة العدادات بمنازل المشتركين تسهيلا وتيسيرا عليهم، والمحاسبة الفعلية للاستهلاك وتقدير أفضل خدمة للشحن مسبق الدفع وذلك بفتح المراكز على مستوى الأفرع بصفة مستمرة.

وأكد أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كلا في تخصصه، وأن الهدف الأساسي من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة.

شمل التكريم عادل المليجي رئيس القطاع التجاري بالشركة، ومدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل وجميع فريق العمل، ومدير عام الإدارة العامة للاشتراكات والعدادات وجميع فريق العمل.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على جميع العاملين بضرورة الالتزام بالعمل لتحقيق النجاح لفروع الشركة بالمحافظة والمتابعة الدورية لتنفيذ خطة العمل اليومي والشهري.