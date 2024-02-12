الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه المنوفية" يُكرم فريق عمل القطاع التجارى لحصولهم على شهادة الأيزو

العاملين بشركة مياه
العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

كرم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، فريق عمل الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل والادارة العامة للاشتراكات والعدادات التابعة للقطاع التجاري لحصولهم على شهادة ISO 9001-2015 في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

الحفاظ على جودة المنتج المقدم للعملاء أبرز أولويات الشركة

وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن حصول الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل والادارة العامة للاشتراكات والعدادات على تلك الشهادة يعد نجاح للشركة التي من أولوياتها الحفاظ علي جودة المنتج المقدم للعملاء، والتميز في الأداء الخدمي والإجراءات المتبعة لنيل رضا المواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار، إلى أن الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل نجحت في تحسين جودة منظومة القراءة حفاظا على المصداقية بين الشركة والعملاء والمحاسبة الفعلية للاستهلاك، طبقا للشرائح المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والتي من شأنها إرضاء العميل في المقام الأول.

 صيانة وإصلاح ومعايرة العدادات بمنازل المشتركين تسهيلا وتيسيرا عليهم 

وأضاف، تسعى الإدارة العامة للاشتراكات والعدادات إلى صيانة وإصلاح ومعايرة العدادات بمنازل المشتركين تسهيلا وتيسيرا عليهم، والمحاسبة الفعلية للاستهلاك وتقدير أفضل خدمة للشحن مسبق الدفع وذلك بفتح المراكز على مستوى الأفرع بصفة مستمرة.

وأكد أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كلا في تخصصه، وأن الهدف الأساسي من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة.

شمل التكريم عادل المليجي رئيس القطاع التجاري بالشركة، ومدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل وجميع فريق العمل، ومدير عام الإدارة العامة للاشتراكات والعدادات وجميع فريق العمل.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على جميع العاملين بضرورة الالتزام بالعمل لتحقيق النجاح لفروع الشركة بالمحافظة والمتابعة الدورية لتنفيذ خطة العمل اليومي والشهري.

محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية تكريم فريق العمل الحصول على الأيزو

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يلتقى وفد "مصنع 144 الحربى" لدعم أوجه التعاون المشترك

محافظ المنوفية يلتقي رئيس "بتروجاس" لبحث سبل التعاون وسد احتياجات أسطوانات البوتاجاز

عميد طب المنوفية يصدر قرار ترقيات لـ11طبيب

الأكثر قراءة

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

فتحت بطنها بسكين لولادة جنينها.. ملابسات العثور على جثتي أم وطفلها في بدر

"باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف".. سرايا القدس تكشف تفاصيل كمين خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال