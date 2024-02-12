الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي رئيس "بتروجاس" لبحث سبل التعاون وسد احتياجات أسطوانات البوتاجاز

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الاثنين، المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس والوفد المرافق له، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، حيث تم استعراض احتياجات محافظة المنوفية من أسطوانات البوتاجاز، وإمكانية زيادة الحصة المقررة والدفع بكميات إضافية لسد احتياجات المواطنين ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء ولخلق حالة من الإشباع قبل حلول شهر رمضان الكريم.


وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية بصفة يومية على مستودعات الغاز بنطاق المحافظة والتأكد من توزيع أسطوانات البوتاجاز وضبط المخالفين لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز ووصول الدعم لمستحقيه، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية.


ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية، مؤكدًا التعاون المثمر والبناء وتقديم كافة أوجه الدعم لتلبية احتياجات المواطنين بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لخدمة المواطن المنوفى، مقدما درع الشركة لمحافظ المنوفية تقديرًا لجهوده المضنية وتعاونه المثمر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المنوفية.

ويتم ذلك في إطار التعاون المستمر بين محافظة المنوفية وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" لتوفير احتياجات المحافظة من اسطوانات البوتاجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشي مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة.

 

وعلى صعيد آخر، كان قد التقى محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، وفد من ذوي الهمم وقصار القامة من أبناء المحافظة، وقرر صرف دعم مالي على هامش تنفيذ مهرجان المنوفية للبيسبول للصم وضعاف السمع وقصار القامة والمقرر إقامته الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجاري، بالصالة المغطاة لجامعة المنوفية، مؤكدًا دعمه الكامل والمستمر لتلك الفئات لمساعدتهم في ممارسة الرياضة لتعميق وصقل قدراتهم ودمجهم فى المجتمع ولما يمتلكونه من إبداعات ومواهب وابتكارات تساهم في خدمة بلدهم  كونهم نماذج يحتذي بها في العزيمة والإرادة والتحدي.


كما أمر المحافظ صرف مساعدة مالية لأحد الحالات الإنسانية من ذوي الهمم مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية شركة بتروجيت اسطوانات الغاز مد المحافظه بااسطونات غاز

مواد متعلقة

وكيل "تعليم المنوفية" يتفقد مدارس إدارة شبين في ثاني أيام الفصل الدراسي

جامعة المنوفية تطلق مبادرة لتعزيز الصحة النفسية لطلابها

ضبط 5 طن أرز في حملة على تجار الجمله بمحافظة المنوفية

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل.. فريد زهران يخوض انتخابات اتحاد الناشرين (خاص)

خزائن مصر

ملايين الدولارات.. ضبط مدير ورئيس قسم بشركة بمدينة نصر لاتجارهما فى العملة

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال