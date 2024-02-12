محافظ المنوفية يلتقي رئيس "بتروجاس" لبحث سبل التعاون وسد احتياجات أسطوانات البوتاجاز

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الاثنين، المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس والوفد المرافق له، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، حيث تم استعراض احتياجات محافظة المنوفية من أسطوانات البوتاجاز، وإمكانية زيادة الحصة المقررة والدفع بكميات إضافية لسد احتياجات المواطنين ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء ولخلق حالة من الإشباع قبل حلول شهر رمضان الكريم.



وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية بصفة يومية على مستودعات الغاز بنطاق المحافظة والتأكد من توزيع أسطوانات البوتاجاز وضبط المخالفين لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز ووصول الدعم لمستحقيه، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية.



ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية، مؤكدًا التعاون المثمر والبناء وتقديم كافة أوجه الدعم لتلبية احتياجات المواطنين بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لخدمة المواطن المنوفى، مقدما درع الشركة لمحافظ المنوفية تقديرًا لجهوده المضنية وتعاونه المثمر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المنوفية.

ويتم ذلك في إطار التعاون المستمر بين محافظة المنوفية وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" لتوفير احتياجات المحافظة من اسطوانات البوتاجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشي مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة.

وعلى صعيد آخر، كان قد التقى محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، وفد من ذوي الهمم وقصار القامة من أبناء المحافظة، وقرر صرف دعم مالي على هامش تنفيذ مهرجان المنوفية للبيسبول للصم وضعاف السمع وقصار القامة والمقرر إقامته الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجاري، بالصالة المغطاة لجامعة المنوفية، مؤكدًا دعمه الكامل والمستمر لتلك الفئات لمساعدتهم في ممارسة الرياضة لتعميق وصقل قدراتهم ودمجهم فى المجتمع ولما يمتلكونه من إبداعات ومواهب وابتكارات تساهم في خدمة بلدهم كونهم نماذج يحتذي بها في العزيمة والإرادة والتحدي.



كما أمر المحافظ صرف مساعدة مالية لأحد الحالات الإنسانية من ذوي الهمم مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة.