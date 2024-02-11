الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 5 طن أرز في حملة على تجار الجمله بمحافظة المنوفية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت مدرية التموين بمحافظة المنوفية حمله لمداهمة تجار الجمله بقرية ببهناي التابعه لمركز الباجور على محتكرى السلع الاستراتيجية، أسفرت الحمله عن ضبط 5 طن ارز، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 


وفي ذات السياق تتابع الوحدات المحليه الحملات المستمرة بالاشتراك مع التموين للحد من احتكار السلع الغذائية، وذلك  لمحاربة جشع التجار والحفاظ على الأسعار وضبط الأسواق وتم ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محافظ المنوفية، تحت إشراف المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور، وبحضور أحمد الكورانى نائب رئيس المركز، وأسامة فاروق نائب رئيس المركز. 

 


ونظمت قامت الوحده المحليه لمركز ومدينة الباجور بشن حمله تفتيشية تموينية للمرور على تجار الجمله والسلع الغذائية، انطلقت الحمله من مجلس المدينة والوحده المحلية ببهناى بالاشتراك مع إدارة تموين الباجور والتفتيش المالى والإدارة بالتعاون مع فريق من مركز الشرطه، وأسفرت الحملة أثناء المرور بوجود محل ومخزن لبيع السلع الغذائية حيث تم ضبط حوالى 5 طن أرز بدون فواتير شراء ومخزنه لهدف الاحتكار، كما تم ضبط طن مكرونه ايضا بهدف بيعها في السوق السوداء.


وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض صاحب المخزن على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأكدت المهندسة مروة زهران رئيس المركز على استمرار الحملات التفتيشية والرقابة المستمرة للحد من احتكار التجار للسلع الغذائية. 

وعلي صعيد آخر منفصل شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما شدد على ضرورة المرور اليومى على منافذ بيع السلع والسيطره على الأسعار في الأسواق والمحلات التجاريه بأنحاء محافظة المنوفية. 
 

محافظة المنوفية محافظ المنوفية احتكار السلع حملات تفتيشية ضبط ٥طن أرز

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