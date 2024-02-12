محافظ المنوفية يلتقى وفد "مصنع 144 الحربى" لدعم أوجه التعاون المشترك

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اللواء مهندس طارق محمد العباسي رئيس مجلس إدارة "مصنع 144 الحربي"، والوفد المرافق له، بحضور محمد موسى نائب المحافظ.

وخلال اللقاء جرى بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للمساهمة في تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للمساهمة فى الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي وأبناء المحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والمتميز لوزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها في تنفيذ المشروعات التنموية؛ لما تمتلكه من أجهزة تكنولوجية وكوادر بشرية على أفضل المستويات، بما يحقق التكامل مع الجهات الوطنية ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد حرصه التام على التعاون مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية، والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة "مصنع 144 الحربي" درع الشركة لمحافظ المنوفية تقديرًا لمجهوداته المضنية والمتميزة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.