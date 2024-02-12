الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى وفد "مصنع 144 الحربى" لدعم أوجه التعاون المشترك

وفد المصنع
وفد المصنع

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اللواء مهندس طارق محمد العباسي رئيس مجلس إدارة "مصنع 144 الحربي"، والوفد المرافق له، بحضور محمد موسى نائب المحافظ.

وخلال اللقاء جرى بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للمساهمة في تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن الخطة الاستثمارية  للمحافظة للمساهمة فى الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي وأبناء المحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والمتميز لوزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها في تنفيذ المشروعات التنموية؛ لما تمتلكه من أجهزة تكنولوجية وكوادر بشرية على أفضل المستويات، بما يحقق التكامل مع الجهات الوطنية ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد حرصه التام على التعاون مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية، والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة "مصنع 144 الحربي" درع الشركة لمحافظ المنوفية تقديرًا لمجهوداته المضنية والمتميزة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

 

 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية وفد مصنع ١٤٤ الحربي التعاون المشترك إقامة مشروعات تنموية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يلتقي رئيس "بتروجاس" لبحث سبل التعاون وسد احتياجات أسطوانات البوتاجاز

وكيل "تعليم المنوفية" يتفقد مدارس إدارة شبين في ثاني أيام الفصل الدراسي

ضبط 5 طن أرز في حملة على تجار الجمله بمحافظة المنوفية

الأكثر قراءة

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

فتحت بطنها بسكين لولادة جنينها.. ملابسات العثور على جثتي أم وطفلها في بدر

"باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف".. سرايا القدس تكشف تفاصيل كمين خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال