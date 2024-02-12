الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى وفد "الليونز" لبحث أوجه التعاون المشترك

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، وفد جمعية أندية الليونز، لبحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


ورحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التسريع والدفع بالجهود التنموية وتحقيق نقلة نوعية في شتى القطاعات التي تمس حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.


وخلال اللقاء، أوضح وفد جمعية الليونز حرصه على الارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة للطلاب مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية من خلال تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس بنطاق مركزي الباجور ومنوف وهي مدارس الإطارشة الابتدائية والإعدادية بالباجور، الشهيد بحبح والفتاة الحديثة بمنشأة سلطان بمنوف التي تخدم أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، ويشمل التطوير تقديم وسائل التقنية التعليمية المتطورة وتوفير أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة (شاشات ذكية، أجهزة كمبيوتر، كاميرات مراقبة)، بالإضافة إلى توفير برنامج داعم للعملية التعليمية يضم عقد ندوات توعوية عن التنمية المستدامة، وتدريب هيئة التدريس بأحدث الوسائل التعليمية، ودمج أولياء الأمور والمجتمع في العملية التعليمية، وذلك بهدف تواكب التطور في أداء المنظومة التعليمية بما يسهم في صناعة مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب.


ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد الذي تقوم به جميعة الليونز على أرض المحافظة ولا سيما القطاع الصحي والتعليمي، أملًا في استمرارية التعاون بشتى القطاعات الحيوية المختلفة.

وأعرب وفد الليونز عن سعادتهم بلقاء محافظ المنوفية، مثمنًا دوره الحيوي والمميز في دعم القطاع التعليمي وتوفير كل الإمكانات لتحسين جودة الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى إحداث تنمية شاملة وملموسة على أرض الواقع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

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