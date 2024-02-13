المنوفية تطرح قروضًا ميسرة للشباب والمرأة المعيلة بفائدة 7%

طرحت محليات المنوفية قروضا ميسرة بفائدة 7% للشباب والمرأة المعيلة، بحد أقصى 30 ألف جنيه، لمدة عامين ونصف العام، وذلك لرفع المستوى المعيشي للمواطنين الراغبين في التعاقد على تلك القروض.

وأعلنت إدارة التنمية بمجلس مدينة الشهداء، برعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، ومتابعة طارق أبوحطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، عن منح قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة بحد أقصى 30000 جنيه، وذلك حسب طبيعة المشروع، بفائدة قدرها 7%، لمدة سنتين ونصف السنة؛ لرفع المستوى المعيشي للشباب والمرأة المعيلة.

وعلى المواطنين الراغبين في الاستفادة من ذلك القرض التوجه إلى مجلس مدينة الشهداء أو الوحدات المحلية التابع لها حسب محل الإقامة لاستيفاء الأوراق اللازمة.