محافظ المنوفية يفتتح 3 مدارس بعد إنشائها وتطويرها بمركز تلا اليوم

يفتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، 3 مدارس بعد البناء والتطوير بمركز تلا، ويتابع عدد من المشروعات القومية والتنموية الجارية داخل المركز، في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية في المحافظات.

ومن المقرر أن يزور محافظ المنوفية مركز ومدينة تلا، لافتتاح مدرستي السادات الإعدادية والثانوية في قرية ميت أبو الكوم بعد انتهاء التطوير والتجديد، كما يفتتح المحافظ مدرسة المهندس محمد عبد العزيز حجي الثانوية المشتركة في قرية القلشي.

وتستمر جولة محافظ المنوفية في مركز تلا لتفقد أعمال مشروعات الميجا، ومحطة المعالجة بالكمايشة، وخط الطرد الجديد، وتعود تلك المشروعات على أهالي مركز تلا بالتطوير وتخفيف الأعباء.

ضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين

وعلى صعيد أخر، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين، وانطلاقا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.

وتمكنت مديرية التموين برئاسة أسامة عز الدين من ضبط 27 شيكارة دقيق بلدي تمويني مدعم بمركز الشهداء، حيث تشكلت حملة تموينية برئاسة محمود جاب الله مدير إدارة الشهداء ومحمد عبد المقصود رئيس الرقابة أسفرت عن تحرير المحضر رقم 1996 جنح الشهداء لتجميع 9 شيكارة دقيق بلدي بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وكذلك تحرير المحضر رقم 1997جنح الشهداء ضد مواطن من ناحية ساحل الجوابر مركز الشهداء لتجميع 18 شيكارة دقيق بلدي وتم العرض جهات التحقيق.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعه الدوريه للأسعار منافذ السلع.