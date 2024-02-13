الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تحصل على المستوى الأول بمجالات الدورة القمية الكشفية الـ31

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شارك منتخب جوالي وجوالات جامعة المنوفية، بفعاليات الدورة القمية الـ٣١ لجوالي وجوالات الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، خلال الفترة من ٣  إلى ١٢ فبراير بجامعة طنطا، تحت إشراف الدكتور محمد  شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور وليد طلعت مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

 

وأعلن الدكتور أحمد القاصد، أن المنتخب أحرز المستويات الاولى في جميع مجالات التسابق وبذلك يكون قد  حقق المستوى الأول على الدورة،مؤكدا علي إهتمام الجامعة بمشاركة الطلاب  في كل الأنشطة التي تنظمها الجامعة والجامعات المصرية، بهدف النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم،  بالإضافة إلي تنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتسابهم خبرات جديدة، ورفع درجة  الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل.

 

وأضاف القاصد، أن الجامعة  شاركت بوفد مكون من ١٦ جوال وجواله "١٠ جوالين + ٦ جوالات" وتشكلت قيادة الوفد من الطلاب، حيث مثل قائد الوفد  الطالب زياد طاحون  كليه طب الأسنان، وقائد مساعد الوفد  الطالب عبد المنعم حامد كلية الآداب.

وأوضح رئيس الجامعة، حصول طلاب الجامعة على لقب مسامر الدورة الجوالتين منار حمادة الطالبة بكلية التجارة وأمنيه علي  الطالبة بكليه الآداب، كما حصل على لقب جوال وجوالة مثاليين للدورة الطالبين آحمد علي بكليه الطب وأيه محمد بكلية التجارة.

 

وأشار مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أن الطلاب تنافسوا في الدورة بإحدى عشر مجالا من مجالات فنون حياة الخلاء وهي: مجال الدين للحياة، ومجال التطبيقات العلمية والبيئية ومجال الفنون والآداب، ومجال الاقتصاد والمواطنة ومجال الصحه والرياضة ومجال مهارات الحياة، ومجال الخدمه العامة وتنمية المجتمع، مجال الاتصال العالمي، مجال التقاليد والفنون الكشفية، مجال التطلع للقيادة ومجال القيم والإتجاهات الكشفيه والمظهر العام.

 

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