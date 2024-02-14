ضبط 10 أطنان من زيوت طعام فاسدة ووقود مهرب بالغربية (صور)

شنت مديرية تموين الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حيث تم تشكيل حملة اليوم على دائرة مركز زفتي شملت المرور علي مركز وبندر زفتي، وضمت الحملة التفتيشبة المفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية، احمد عبداللطيف ورد وخالد مرعى.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات حيث تم ضبط 3900 (ثلاثة أطنان وتسعمائة كيلو جرام) مستخلص بذرة الكتان بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحيات ومجهول مصدرها، كما تم ضبط 6175 (ستة أطنان ومائة وخمسة وسبعين) لتر سولار لمحطة وقود قام المسئول عن المحطة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء في غير الأحوال المصرح بها، وجار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بدائرة مركز زفتى.

تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين

وأكد وكيل تموين الغربية أن ضبط التجار الذين لم يلتزموا ببيع المواد المدعمة مثل السولار، بالتسعيرة الرسمية وكذلك الذين يبيعون بضائع مجهولة المصدر، يعد جزءًا من جهود الحكومة في مكافحة الغش والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

أشار إلى أن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يسهم في تعزيز النظام الاقتصادي وضمان حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن مديرية التموين بالغربية لن تتهاون في ضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة.

من جهته، أكد محافظ الغربية أهمية استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تطبيق القانون بصرامة، وشدد على أن ذلك يهدف إلى حفظ صحة المواطنين ومنع تلاعب التجار في الأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

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