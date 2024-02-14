حملة صيانة وإصلاح لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات في كفر الزيات بالغربية

نظمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، بقيادة المحاسب عادل داود، حملة صيانة وإصلاح لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من قرى المركز بجانب المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم رفع كفاءة أعمدة الإنارة ضمن حملة شنتها رئاسة المركز والمدينة بتعليمات من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ومتابعة من الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، عن تمكنها من صيانة وإصلاح نحو 44 كشافًا وتركيب 8 كشافات ولمبات LED جديدة في عدد من قرى المركز بجانب مدينة كفر الزيات، كما تمت صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك التالفة، وإزالة الكثير من الشدات مخالفة، وذلك بتنفيذ قسم الإنارة بمجلس المدينة بالتعاون مع هندسة كهرباء كفر الزيات.

أهمية متابعة أعمال الصيانة بشكل دوري وعاجل

من جهته، أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على أهمية متابعة أعمال الصيانة بشكل دوري وعاجل لحل مشكلات المواطنين، وشدد على ضرورة التواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ، وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى توفير إنارة مثالية وسليمة في المناطق المختلفة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي حملة صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة وتركيب كشافات في كفر الزيات بقيادة المحاسب عادل داود، في إطار الجهود المستمرة لتحسين بنية التحتية والخدمات المقدمة في المركز، وتعكس هذه الحملة التزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات، بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومريحة داخل المركز والمدينة، في الشوارع الرئيسية والفرعية علي حد السواء، ومن المتوقع أن تستمر رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات في تنفيذ حملات صيانة مستمرة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.