الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار حملا تطبيق مواعيد غلق المحلات بمدينة المحلة في الغربية

غلق
غلق

واصلت رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، بقيادة اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، واصلت تشديد الإجراءات وفرض الانضباط في المركز والمدينة،  ونجحت في إغلاق 21 محلًا تجاريًا وورشة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية.

وأكد اللواء عمرو فكري، استمرار العمل بقرارات مجلس الوزراء في مركز ومدينة المحلة الكبرى، وأهمية تطبيق المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والورش. 

وشكلت لجان مختصة في كل وحدة محلية تعمل تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وتمت زيارة المحلات التجارية والورش والمطاعم والمولات بهدف فرض الانضباط وتطبيق الإجراءات القانونية.

ووفقًا لتقارير مجلس مدينة المحلة الكبرى، قامت لجان مختصة من الوحدات المحلية في مركز المحلة الكبري، بقيادة نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية، بالمرور بشوارع قرى المركز والمدينة، وتم خلال المرور بالشوارع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحلات التجارية والورش التي خالفت مواعيد الإغلاق الرسمية. 

أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية

وقامت اللجان أيضًا بإطفاء الإنارة الخارجية لـ26 محلًا استجابةً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء ومنع إهدار التيار الكهربي والحد من الاستهلاك الغير ضروري.

من جهته، أعرب الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ من قِبل رؤساء المدن والأحياء، موضحًا أن ذلك يهدف ذلك إلى الحفاظ على استقرار توريد التيار الكهربي وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف عطا، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات الرسمية. تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النظام وتوفير بيئة آمنة ومنظمة في محافظة الغربية، مشيرًا إلي انه يتم تعميم هذه الإجراءات على كل مدن وقرى المحافظة، وهو ما يعكس هذا الإجراء التزام السلطات التنفيذية في محافظة الغربية بتنفيذ توجيهات الحكومة.

تشديد الإجراءات وفرض الانضباط في المركز والمدينة المحلة الكبري العمل بقرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات القانونية استجابة لقرارات مجلس الوزراء

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