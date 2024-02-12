عطل بمستشفى الحميات يقطع المياه عن الصوامع في زفتى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة الغربية، أن قطع المياه عن منطقة الصوامع في مدينة زفتى، بسبب وجود عطل بمستشفى الحميات داخل الغرفة المغذية للمستشفى، بعد ورود بلاغ بضعف المياه بالمنطقة وعدم وصولها للأدوار العليا تم العمل على تحديد سبب ضعف المياه وحله على وجه السرعة، حيث تبين وجود كسر في المغذي للمستشفى نتج عنه فقد للمياه.

وأكد المهندس محمود محمد سعده، نائب مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزفتى، أنه تم العمل على قدم وساق لإصلاح العطل الحادث، وأن الوضع لا يدعو للقلق، مؤكدًا أنه يتم حاليًا صيانة العطل ومن المتوقع أن يتم ضخ المياه خلال ساعات قليلة لتعود إلى طبيعتها قبل عصر اليوم.

وأشار المهندس محمود محمد سعده، إلى أن الشركة تولي أهمية قصوى للحفاظ على استقرار توزيع المياه وجودتها في جميع مناطق المحافظة، وقد تم تشكيل فرق فنية متخصصة للتعامل مع العطل وإصلاحها في أسرع وقت ممكن، وأنه تم توفير مصدر مؤقت بديل للمستشفي لإستحالة قطع المياه عن مكان حيوي مثلها.

وفي ضوء ذلك، يهيب فرع مياه الشرب بالسكان المتأثرين في منطقة الصوامع بمدينة زفتى، بالتفهم والصبر خلال فترة قطع المياه، ويؤكد أن الشركة تعمل جاهدة لاستعادة التزويد بالمياه في أقرب وقت ممكن، وتدبير إحتياجاتهم خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة وجار حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، وأن ضخ المياه سيكون خلال وقت بسيط ولكن وصولها للأدوار العليا سيتطلب بعض الوقت، وأن الفنيين والعمال قد أوشكوا علي الإنتهاء من العطل وبعدها سيتم ضخ المياه بشكل تدريجي داخل الخطوط العمومية وبعدها الخطوط الفرعية.

تجدر الإشارة إلى أهمية التنسيق المستمر بين الشركة والمؤسسات الحكومية المحلية لضمان سلامة واستدامة خدمة المياه في المحافظة، وتوفير الصيانة اللازمة للمرافق الحيوية مثل المستشفيات لتفادي حدوث مثل هذه المشكلات في المستقبل.