منطقة السيد البدوي.. وجهة سياحية تاريخية تتألق في مدينة طنطا (صور)

تعد منطقة السيد البدوي بـ مدينة طنطا، أحد أقدم الأماكن التاريخية ذات الطابع الديني الخاص في محافظة الغربية، تشتهر المنطقة بمحلاتها التي يتجاوز عمرها الـ 200 عام، تقع هذه المنطقة المميزة في قلب مدينة طنطا وتعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المحافظة، وتتميز بتاريخها العريق والجمال المعماري الفريد، ويعتبر مسجد السيد البدوي الموجود في المنطقة هوالمحور الرئيسي لهذه المنطقة التاريخية، حيث يجذب المسجد العديد من الزوار والمصلين الذين يأتون للصلاة والتأمل في جوه الروحاني والسكينة الذي يتمتع به المسجد، ويعتبر المسجد مكانًا مقدسًا للمسلمين ومركزًا للعبادة والتقرب إلى الله، وخاصة المتصوفين وأهل الصفة.

وتتميز منطقة السيد البدوي، بتوفر العديد من المحلات التجارية التي تعود لأكثر من 100 عام، وتحتوي هذه المحلات على تشكيلة واسعة من المنتجات التقليدية والحرفية التي تعكس التراث المحلي والثقافة التقليدية للمنطقة، ومن بين المنتجات المشهورة في طنطا، هو الحمص وحب العزيز والحلاوة والمشبك والحلاوة الشعر والمدلعة، تعد هذه المنتجات من أبرز المأكولات والحلويات الشهيرة في المنطقة، ولا يمكن لأي زائر من خارج المدينة أو المحافظة يحضر للمكان دون أن يحصل على نصيبه حسب حبه وشغفه بهذه الأطعمة المختلفة.

وتجذب منطقة السيد البدوي، العديد من الزوار الأجانب أيضًا إلى جانب المصريين، والذين يقصدون المكان للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والتاريخية الرائعة التي تحيط بها، خاصة في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، فضلًا عن مولد السيد البدوي نفسه، حيث يحدث رواجا كبيرا في جميع المحلات والأسواق المجاورة للسيد البدوي خلال زيارة هؤلاء الزوار الأجانب والمصريين، مما يعززالحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة.

وخلال العام قبل الماضي، قامت محافظة الغربية، بالانتهاء من تنفيذ تجديدات شاملة في منطقة السيد البدوي، حيث تم توحيد شكل وديكور المحلات المحيطة بالمسجد، مما أضفى جمالًا خاصًا على المنطقة، وقد قامت المحافظة بتحمل جميع التكاليف المتعلقة بهذه التجديدات، وذلك بهدف الحفاظ على تراث المدينة وتعزيز جاذبيتها السياحية وخاصة السياحة الدينية.

وفي هذا السياق، صرح الحاج عادل الرشيدي، أحد أصحاب المحلات التجارية في المنطقة: “نحن سعداء جدًا بتنفيذ التجديدات في منطقة السيد البدوي، لقد أضفت هذه الخطوة لمسة جمالية رائعة وجذابة على المنطقة، مما جعلها أكثر جاذبية للزوار والسياح”، معقبا: “شكرًا للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على جهوده في تطوير المدينة والمحافظة على تراثها التاريخي”.

من جهته، صرح إسماعيل البشبيشي، صاحب محل بمنطقة السيد البدوي، قائلًا: "أنا من محبي التراث والتاريخ، ولقد استمتعت بتطوير منطقة السيد البدوي، إنها منطقة فريدة من نوعها وتحمل جوًا روحانيًا خاصًا. أشكر المحافظة على جهودها في المحافظة على هذا التراث الثقافي وتطوير المنطقة."

وتُعد منطقة السيد البدوي في مدينة طنطا، من أهم الأماكن التاريخية والدينية في محافظة الغربية، وتتميز بتاريخها العريق، وتوفر العديد من المحلات التجارية القديمة، وتعتبر وجهة سياحية مهمة، وساهمت تجديدات المحافظة في المنطقة في إضافة لمسة جمالية وجذابة، وساهمت في تعزيز قيمة المنطقة وجاذبيتها للزوار، وتستحق المنطقة الاهتمام والحفاظ على تراثها الثقافي القيم.

منطقة السيد البدوي

منطقة السيد البدوي (2)

منطقة السيد البدوي

منطقة السيد البدوي

منطقة السيد البدوي