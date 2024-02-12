الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة طبقة الأسفلت المتهالكة بطريق السنطة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.


جاء ذلك خلال متابعة لأعمال إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة ب طريق السنطة البلد تمهيدا لأعمال الرصف.
وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع من أجل الوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتكثيف الجهود من أجل رفع نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.
وعلي صعيد مواز، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزرالوسطى علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
جاء ذلك خلال متابعته أعمال ري وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في مراكز ومدن المحافظة.
وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محور مروري سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

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الرصف وصيانة الطرق وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال الأحياء والمدن أعمال ازالة طبقه الأسفلت طريق السنطة مراكز وقري المحافظة نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال

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