"تعليم الغربية": حضور وكثافة طلابية متميزة بجميع المدارس بالمحافظة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة المهندس ناصر حسن، على حضور وكثافة طلابية متميزة في جميع المدارس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة التعليم وتعزيز الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس في محافظة الغربية.

وفي إطار متابعته المستمرة لسير العملية التعليمية وتعزيز الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس، أجرى المهندس ناصر حسن صباح اليوم الإثنين، جولة متابعة في إدارة غرب المحلة التعليمية، وقد شملت الجولة عددًا من المدارس في المدينة والقرى المجاورة والتابعة لنفس الإدارة.

وخلال الجولة، لاحظ المهندس ناصر حسن حضورًا ملحوظًا للطلاب في جميع المدارس التي زارها، وأعرب عن ارتياحه لتلك الكثافة الطلابية، مشيدًا بجهود إدارات المدارس والمعلمين في تشجيع الطلاب على الحضور المنتظم والاستمرارية في التعلم.

ووجه بضرورة تسليم الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب خلال اليوم الدراسي، والاهتمام بالنظافة بصورة يومية، وتسجيل الغياب أولًا بأول، مؤكدًا على لائحة الانضباط الطلابي داخل المدرسة، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة.

كما أكد المهندس ناصر حسن، على أهمية تعزيز الانضباط الإداري والتعليمي في المدارس، حيث أشاد بالتنظيم والترتيب الذي تمتلكه المدارس التي زارها، وشدد على أهمية توفير بيئة تعليمية منظمة ومحفزة تساهم في تطوير قدرات ومهارات الطلاب.

وفي ختام جولته، أعرب المهندس ناصر حسن عن تقديره للجهود المبذولة من قبل إدارات المدارس والمعلمين في إدارة غرب المحلة التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، كما أكد على استمرار التعاون والتنسيق بين المديرية والمدارس لتحقيق أفضل نتائج تعليمية وتطوير العملية التعليمية.

وأكد حسن، أن مديرية التربية والتعليم بالغربية مستمرة على تفانيها في تحقيق التميز التعليمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومنظمة للطلاب، بهدف تطوير قدراتهم وتأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك حسب توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

حضور وكثافة طلابية متميزة بجميع المدارس

حضور وكثافة طلابية متميزة بجميع المدارس

حضور وكثافة طلابية متميزة بجميع المدارس

حضور وكثافة طلابية متميزة بجميع المدارس