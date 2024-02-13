الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعين متتالين مع وفد صندوق التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف

جانب من اجتماع محافظة
جانب من اجتماع محافظة الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعين متتالين مع وفد صندوق التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف ومدير مديرية الإسكان، ورؤساء أحياء حي أول وثان طنطا والمحلة ومركز ومدينة طنطا، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين محافظة الغربية وصندوق التنمية الحضرية في مجالات التطوير الحضري على مستوى جميع مدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا الذي سيوفر سكنًا حضاريًا بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات  تحتوي على ٤٨٠ وحدة سكنية على  مساحة 2،3 فدان ة  وتتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و9 أدوار علوية) وتضم منفذين بيع ومسجد بنسبة انجاز 99%.

وأشار إلى أن التطوير في المنطقة لم يقتصر على ذلك ولكن يتم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا التي تقع امام عمارات العجيزي، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع، كما تم وضع طبقه سن بالشوارع تمهيدا للرصف وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

واختتم المحافظ، الاجتماع بمناقشة مشروع مدينة المحلة الجديدة بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى.

جانب من اجتماع محافظة الغربية
جانب من اجتماع محافظة الغربية
جانب من اجتماع محافظة الغربية
جانب من اجتماع محافظة الغربية
جانب من اجتماع محافظة الغربية
جانب من اجتماع محافظة الغربية
وفد صندوق التنمية الحضرية هيئة الأوقاف ومدير مديرية الإسكان رؤساء احياء حي اول وثان طنطا والمحلة مركز ومدينة طنطا حى أول طنطا منفذين بيع ومسجد بنسبة إضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة

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