مباحث التموين بالغربية تضبط 900 كيلو سكر غير معلوم المصدر

واصلت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية حملاتها اليومية، علي كافة مراكز محافظة الغربية، لضبط السوق ومنع إحتكار التجار لانواع من البضائع والسلع الإستراتيجية الهامة والعمل علي توفير السلع ومنع الاستيلاء علي الدعم الذي تقدمه الدولة لمحدودي الدخل والمهمشين.

توجيه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

ووجه اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث تموين الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف ضمان صلاحية المعروض داخل الأسواق والمحال التجارية، والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء والقضاء على الغش والتلاعب في الأسواق وضمان توافر سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، ومنع استغلال المواطنين من تجار السوق السوداء.

وفي هذا الإطار، نجحت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، في ضبط كمية من السكر مجهولة المصدر فى داخل عدة محلات بقالة بمدينة زفتي فى دائرة محافظة الغربية.

وتلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، يفيد ضبط 900 كيلو سكر، بدون فواتير ولا بيانات، وغير معلومة المصدر وذلك فى عدد من محلات البقالة بمدينة زفتي بمحافظة كفرالشيخ، ويقوم أصحاب هذه المحلات ببيعها بأسعار مرتفعة، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وذلك عقب مصادرة البضائع المضبوطة.