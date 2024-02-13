"مرور الغربية" ينظم حملة لضبط المركبات المخالفة بشوارع المحافطة

نجحت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، في شن حملة ناجحة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة في الشوارع الرئيسية بمدن المحلة الكبري، وطنطا وزفتي، وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي هذه المركبات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة بشأن نجاح الحملة الموسعة التي تم تنفيذها خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم ضبط 76 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ووضعهم تحت التحفظ.

ورصد عدد كبير من المخالفات خلال الحملة، بما في ذلك السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وعدم حيازة رخصة قيادة، تم أيضًا ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك غير ملتزمة باللوائح وبدون تراخيص.

وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المخالفات وأصحابها.

وأسفرت الحملة، التي قادها العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، عن تحرير مخالفات فورية وتحصيل غرامات فورية بقيمة 98 ألفًا و650 جنيهًا، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإخطار النيابات المختصة للتعامل مع هذه القضايا.

جدير بالذكر أن مدير أمن الغربية قد وجه بتكثيف الحملات المرورية وزيادة تواجد رجال المرور لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قوانين المرور على جميع قائدي السيارات بما في ذلك قائدي مركبات التوك توك، يهدف ذلك إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق والمخالفات التي تهدد حياة المواطنين وتعرض سلامتهم للخطر.

وتعكس هذه الحملة الجهود المستمرة للإدارة العامة لمرور الغربية في تحسين الأمن المروري وتحماية المواطنين والممتلكات، كما تعزز هذه الحملة الوعي المروري بين قائدي مركبات التوك توك والدراجات النارية وتذكرهم بأهمية الامتثال للقوانين المرورية واللوائح.

وتعكس نجاح هذه الحملة الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمرور الغربية وتعاونها مع الشرطة المحلية والنيابة العامة، تعد مثالًا يحتذى به لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز سلامة المجتمع.

ومن المهم أن يستمر توجيه الجهود في هذا الاتجاه وتكثيف الحملات المرورية وتعزيز التوعية المرورية، يجب أن يكون هناك رصد مستمر للمخالفات وتطبيق العقوبات المناسبة للمخالفين، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تشجيع التعاون والشراكة بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي والمواطنين لتحقيق أفضل النتائج في تحسين السلامة المرورية.

تلك الجهود المستمرة ستسهم في خلق بيئة مرورية آمنة ومنظمة وتحقيق الانضباط والسلامة للجميع، تعد الحملة الحالية لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية في الغربية، خطوة مهمة نحو تحسين الأمن المروري وتعزيز ثقة المواطنين في السلطات المعنية.