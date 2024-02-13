ضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق بلدى مدعم بمركز بسيون

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، بالتعاون مع مجلس مدينة بسيون، من كشف قضية استيلاء صاحب مخبز في مركز بسيون على كمية كبيرة من الدقيق المدعم.

وفقًا للتقرير الذي تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، فقد أظهرت حملة تفتيشية نفذتها الرقابة التموينية بمركز بسيون بالتعاون مع مجلس المدينة، تورط صاحب المخبز في استيلائه على 15 جوالًا من الدقيق المدعم، وزن الجوال الواحد 50 كيلوجرامًا، مما يجعل الوزن الإجمالي للمضبوطات يبلغ حوالي 3/4 طن.

تفاصيل التحقيقات

ووفقًا للتحقيقات، قام صاحب المخبز بتصرف غير قانوني في هذه الكمية من الدقيق المدعم، حيث قام ببيعها في السوق السوداء، محققًا أرباحًا غير مشروعة، تمت مصادرة الكمية المضبوطة، وتم تحرير محضر رسمي بالتجاوزات المرتكبة، تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وأكد محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن تعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، هي تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، خاصة فيما يتعلق بالاستيلاء على السلع المدعمة، وكذلك توجيهات طارق رحمي، محافظ الغربية، بالعمل على منع الاستيلاء على البضائع المدعمة بطرق غير قانونية وضمان تطبيق العدالة التموينية.

وأضاف "أبوهاشم"، تعمل مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للحد من هذه الظاهرة، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التموين وتحقيق العدالة التموينية.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة لمكافحة ظاهرة الفساد والتلاعب في السلع المدعمة، وضمان توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث يعتبر الدقيق المدعم من السلع الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأسر المصرية.