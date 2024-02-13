إيقاف 6 تعديات وبناء مخالف على أراض زراعية بالغربية

أعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مجلس مدينة المحلة الكبري بالغربية، إيقاف 6 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية، ومحاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، تنفيذًا لعليمات طارق رحمي محافظ الغربية، بالتصدي لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة.

وتتم عمليات الإزالة داخل مركز ومدينة المحلة الكبري، ضمن حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع نهاية يناير الماضي، وتستمر حتى القضاء على هذه الظاهرة، وذلك حسب توجهات الدولة، متمثلة في قرارت مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية.

ويأتي هذا تزامنًا مع تنفيذ الموجة الـ22 التي تشنها المحافظة إيقاف 6 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعي وتنظيم البناء، وذلك في سياق إلتزام المجلس بتنفيذ القانون وتطبيقه، تم تحويل أصحاب المخالفات للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها، ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للتعديات والمخالفات البنائية، وتعزيز الانضباط العمراني والتنمية المستدامة.

حالات تعدي

حالات تعدي