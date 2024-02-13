زراعة 180 شجرة بكفر الزيات في الغربية

استمرت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بـ محافظة الغربية، تحت قيادة المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، في سعيها لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، بزراعة عدد من أشجار الزينة والأشحار المثمرة في القرى التابعة للمركز بالإضافة إلى المدينة.

وزرعت رئاسة المركز والمدينة 170 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الشاملة للحكومة المصرية في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بالمسئولية الاجتماعية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة في كل محافظات مصر، عن طريق مكافحة التغير المناخي وتجميل المناطق الحضرية والريفية في مصر.

وفي الإطار ذاته، وتحت شعار الغربية تتجمل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولاضافه اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال ري وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في مراكز ومدن المحافظة.

أشار رحمي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

زراعة شجر

زراعة شجر

زراعة شجر