الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة المحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم، بمكتبة بديوان عام المحافظة، مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى  ومديري إدارة الشئون المالية والإدارية، الهندسية، الإسكان بالديوان العام لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في مشروعات مركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

 

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

 

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.


واشار محافظ الغربية، ان التطوير لم توقف وانه تابع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا التي تقع امام عمارات العجيزي، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان   حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع،كما تم وضع طبقه سن بالشوارع تمهيدا للرصف وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

 

واختتم المحافظ الاجتماع بمناقشة مشروع مدينة المحلة الجديدة بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى.

محافظ الغربية الشئون المالية والإدارية الهندسية أهمية المتابعة المستمرة مشروع مدينة المحلة الجديدة لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين

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