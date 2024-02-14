الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 19 محضر مخالفات ضد مخابز في بالغربية

مخبز
مخبز

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة على المخابز البلدية والسياحية بنطاق مركزي السنطة وزفتى، لرصد المتلاعبين في مواصفات الخبز.

قاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وأسفرت عن تحرير 19 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات عدة، بما في ذلك التلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقد تم تحويل أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، إن هذه الحملات تأتي ضمن تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، باستمرار الحملات علي المخابز البلدية والسياحية لضمان جودة منظومة الخبز بالمحافظة.

من جهته، أكد محافظ الغربية، أهمية استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تطبيق القانون بصرامة، وشدد على أن ذلك يهدف إلى حفظ صحة المواطنين ومنع تلاعب التجار في الأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الخبز التي تحظى بدعم كبير من الدولة.

تأتي حملة مديرية التموين بالغربية لتحرير محاضر المخالفات ضد مخابز تلاعبت في مواصفات الخبز في مركز طنطا في إطار جهود الحكومة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة وحماية صحة المواطنين، وتعكس هذه الحملة التزام الحكومة بمكافحة التجارة غير الشرعية والحفاظ على استقرار الأسعار، ومن المتوقع أن تستمر مديرية التموين بالغربية في جهودها لـ مراقبة المخابز وتطبيق القوانين الصارمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان صحة المنتجات الموجودة في السوق.

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