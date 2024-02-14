رصد 19 تاجرًا يبيعون سجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

أعلنت مديرية التموين في محافظة الغربية، نجاح حملة قادها وكيل الوزارة، المهندس محمد أبوهاشم، لمكافحة غش تجار السجائر في مراكز ومدن المحافظة، حيث تم خلال هذه الحملة رصد تجار يقومون ببيع السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية.

تفاصيل الحملة

أسفرت الحملة عن رصد 19 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية بمقدار 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة.



وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين.

تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن ضبط التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية يعد جزءًا من جهود الحكومة في مكافحة الغش والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يسهم في تعزيز النظام الاقتصادي وضمان حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن مديرية التموين بالغربية لن تتهاون في ضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة.