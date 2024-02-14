الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية مكثفة لمكافحة الغش التجاري في الغربية

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت مباحث تموين بمديرية أمن الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، من تنفيذ حملات مكثفة على محلات ومنافذ التجارة في مدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 82 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة.

وتهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين.

وأعرب اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، عن استمرارية هذه الحملات وتكثيفها في المستقبل لضمان سلامة المستهلك وحماية حقوقه، وتكثيف الإجراءات الرقابية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات في مجال ضبط المخالفات التموينية وتحقيق العدالة التجارية في محافظة الغربية.

وعلى صعيد مواز، تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، من مصادرة 9 أطنان مواد عذائية وياميش رمضان وقمر الدين غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مصانع ومنشآت مواد غذائية، قبل بيعها لجمهور المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

وكانت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، قد قادت حملة  على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على سلامة الأغذية وأماكن بيع وتداول ياميش رمضان ورصد المخالفات، بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن قمر الدين متهى الصلاحية، و600 كيلو زبيب منتهي الصلاحية و250 كيلو جرام مشمش مجفف منتهي الصلاحية، وطن طحينة منتهية الصلاحية، و3 أطنان مخللات منتهية الصلاحية، و3 أطنان عسل جلكوز يستخدم في العصائر منتهية الصلاحية، و150 كيلو جرام تمر وعصير بودر منتهي الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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