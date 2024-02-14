إغلاق 19 محلاً وورشة بالغربية لمخالفتها قرار مجلس الوزراء

أعلن المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق 19 محلا وورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لـ مركز ومدينة زفتي، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 16 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك استجابةً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء ومنع إهدار التيار الكهربي والحد من الاستهلاك الغير ضروري.

وأكد رئيس مركز ومدينة زفتي، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة للمدينة والقري، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، داخل نطاق مركز ومدينة زفتي، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام، في مواعيد الغلق وفي توفير إستهلاك التيار الكهربي ومنع هدر الطاقة بإستخدام مُبالغ فيه للإنارة الخارجية.

من جهته، أعرب الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ من قِبل رؤساء المدن والأحياء، موضحًا أن ذلك يهدف ذلك إلى الحفاظ على استقرار توريد التيار الكهربي وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت عن إغلاق وتشميع 36 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وان هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات الرسمية. تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النظام وتوفير بيئة آمنة ومنظمة في محافظة الغربية.