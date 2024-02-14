الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته  على مدار الساعة لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ إزالة 22 حالة  تعدي ضمن حملات الموجة 22 والتي تمكنت من إزالة 13 حالة بناء مخالف على مساحة 9.3 متر مربع وحالتين تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 1057 متر مربع، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 4 حالات متغيرات مكانية وحالتين مخالفات للبناء.

وعلي صعيد مواز، التقى محافظ الغربية، بمكتبه بالديوان العام، مع المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس والوفد المرافق له، بحضور النائب سمير عيسى عضو مجلس النواب، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين  وذلك في إطار التعاون المستمر بين محافظة الغربية وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" لتوفير احتياجات المحافظة من أسطوانات البوتاجاز خلال موسم الشتاء واستعدادًا لشهر رمضان المبارك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع الموسع، وجه محافظ الغربية الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة البترول، مشيرا الى ان المحافظة تشهد في الفترة الحالية استقرارًا في توافر كميات أسطوانات الغاز ولا يوجد شكاوى عن نقص الأسطوانات في السوق. 
وناقش محافظ الغربية خلال الاجتماع، آليات زيادة حصه المحافظة من أسطوانات البوتاجاز والدفع بكميات إضافية لسد احتياجات المواطنين ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء ولخلق حالة من الإشباع قبل حلول شهر رمضان الكريم.

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