الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مدير شركة مواد غذائية بتهمة حجب 111 طن دواجن مجمدة بالجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط مدير مسئول عن شركة لخدمات التخزين وحفظ المواد الغذائية بتهمة حجب مواد غذائية عن المواطنين، في المنطقة الصناعية بأبورواش في منطقة كرداسة.


تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط «محمد.ع» مدير مسئول عن شركة لخدمات التخزين وحفظ المواد الغذائية في المنطقة الصناعية بأبورواش، بتهمة حجب مواد غذائية عن المواطنين داخل ثلاجة بالشركة.

وأفادت التحقيقات بأنه عثر بحوزة المتهم على 111.600 طن دواجن مجمدة، 93600 طن دواجن كاملة مجمدة و18 طن شيش دواجن مجمدة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

منطقة كرداسة حجب مواد غذائية ثلاجة المنطقة الصناعية أبو رواش

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