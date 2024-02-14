الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة في منشأة القناطر

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مخدر "الهيروين والحشيش، الهيدرو، الآيس" في منشأة القناطر، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيدرو والآيس وسلاح أبيض، للدفاع عن نفسه.

 كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر) وبحوزتهما (بندقية آلية- بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كجم لمخدر الهيروين – كمية من مخدر "الحشيش، الهيدرو، الآيس"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

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