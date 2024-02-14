قررت جهات التحقيق فى الجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص في ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (6 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم من شقة ملك أحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (17700 دولار "مقلدين" - 98 ألـف جنيه - 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 8 قطع سلاح أبيض - بندقية صيد - أقراص مخدرة - كمية من المشغولات الذهبية - سيارة ملاكي "ملك أحدهم").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للتعاطي والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى وأضافوا بتحصلهم على العملات المقلدة من (مالك مقهى، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، مُحبوس على ذمة قضية "تقليد عملة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.