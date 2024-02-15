الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف حقيقة إعلان وهمى لبيع أطنان سكر للنصب على المواطنين

سكر
سكر

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان وهمى للترويج لبيع أطنان من السكر  بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

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جاء ذلك في  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمى للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادى محدد.

وبالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (عاطل- مقيم بمحافظة قنا "سبق إتهامه فى قضية "ضرب")، ولم يستدل  على حيازته لثمة كميات من السكر أو أية مواد تموينية، وبمناقشته قرر قيامه بنشر إعلان وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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