الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالترويج لبيع أطنان من السكر بقصد النصب على المواطنين

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع «فيسبوك» بشأن قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وقالت الداخلية في بيانٍ اليوم الخميس، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادي محدد، وبالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (عاطل- مقيم بمحافظة قنا، سبق إتهامه في قضية «ضرب»)، ولم يستدل على حيازته لثمة كميات من السكر أو أية مواد تموينية.

وبمناقشته قرر قيامه بنشر إعلان وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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