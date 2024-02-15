أمن الجيزة يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة وسط الزراعات بالعياط

نشرت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الخميس، أوصاف شخص عُثر على جثمانه وسط الأراضي الزراعية في منطقة العياط على أقسام الشرطة في المحافظة، تزامنًا مع فحص بلاغات التغيب في محاولة للكشف عن هويته والوصول إلى أسرته لسماع إفادتهم، إذ بمناظرة الجثمان بدا على اليد آثار لصعق كهربائي.

وكشفت التحريات الأولية، بوجود شبهة جنائية حول الواقعة، وطلبت النيابة العامة عقب إخطارها بالتفاصيل بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط العام تحت تصرفها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد أسباب الوفاة وكيفية حدوثها والأدوات المستخدمة في إحداثها.

ودلت المعاينة، على أن الجثمان كان لشاب في العقد الثالث من العمر، ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد بحوزته بطاقة هويته.