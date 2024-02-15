"الداخلية" تكشف تفاصيل سرقة كشاف وبوابة مقابر في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن إدعاء صاحب الحساب بسرقة كشافات الإنارة وباب حديدي من مقابر إحدى القرى بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر محرره فى هذا الشأن، وباستدعاء صاحب الحساب، وبسؤاله أفاد أنه قام بنشر الخبر المُشار إليه على إثر قيام بعض الأهالي بالقرية محل سكنه بإبلاغه "على خلاف الحقيقة" بسرقة 2 كشاف إنارة - بوابة حديدية، خاصة بالمقابر المشار إليها، وعند اكتشافه عدم صحة ذلك قام بحذف الخبر.

تم تتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لادعائه الكاذب.