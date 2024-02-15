سقوط عصابة تروج لتزوير المحررات الرسمية على "فيس بوك"

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وربة منزل بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة والترويج لنشاطهم الإجرامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة، أكلاشيهات، الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير، 6 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و4 كارنيهات "مزورين".