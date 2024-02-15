الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تعلن ضبط 54 قضية اتجار فى العملة بـ17 مليون جنيه

اتجار في العملة
اتجار في العملة

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - في ضبط 54 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه. 

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الحملات.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي السوق المصرفي قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الاجنبية

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