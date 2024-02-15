ضبط 6 أطنان سمسم وسكر مجهول المصدر بمصنع في الشرقية

تمكنت مديرية التموين بالشرقية من ضبط 6 أطنان سكر وزيت وسمسم مجهولين المصدر داخل أحد مصانع المواد الغذائية بطريق بلبيس - العاشر من رمضان.

جاء ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وشنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس محمود درويش ومفتشي الإدارة، حملة على المصانع للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية.



وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 2513 جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسئول لمصنع الحلويات والمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بناحية طريق بلبيس - العاشر من رمضان؛ لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 500 كيلو زيت و500 كيلو جرام سكر.



كما تم تحرير محضر رقم 2514 جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسئول لمصنع مختص بالمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بناحية طريق بلبيس - العاشر من رمضان؛ لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 5 أطنان سمسم خام.



وأسفرت الحملة أيضًا عن تحرير محضر رقم 953 جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بشارع سعد زغلول ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع في المحل أثناء التفتيش.