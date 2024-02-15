الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يفتتح معرض "أهلًا رمضان" فى شبرا الخيمة.. السبت

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بعد غد السبت، معرض "أهلًا رمضان" بميدان المؤسسة بالقليوبية؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات، كما تطرح السلع واللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية. 

انطلاق معارض "أهلا رمضان 2024" بالمحافظات اليوم


وانطلقت اليوم الخميس، معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت الوزارة عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض "أهلا رمضان" من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا أيضًا.

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35 معرضًا لـ"أهلا رمضان" بالمنوفية ومراقبة يومية للأسعار بالمراكز

ومن المقرر أن تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية "الكوبونات" بفئات تتراوح بين 100 و150 و200 جنيه وحتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أي كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة.

كما تقوم هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بتوفير كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضًا، ما يعزز من الأرصدة الإستراتيجية لزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين، وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كما تم توجيه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة علي انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، ويتم تفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات، التي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك بالمحافظة، وأن عملها مستمر علي مدار اليوم دون انقطاع.

وعلى مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالأسواق ولدى تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة، مع توجيه إنذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف، سواء للجملة أو للتجزئة، مشيرا إلى أن الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كل السلع وتوافرها بالأسواق.

وأكد أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث أن دور الوزارة الأساسي يكمن في ضمان إتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين على البطاقة التموينية.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء عبد الحميد الهجان ميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية معرض أهلا رمضان السلع الغذائية الشركات التابعة المنتجات منافذ المجمعات الاستهلاكية

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